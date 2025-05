Gli U13 del PGC stravincono l'andata con Brescia e vedono le semifinali Gold

Tempo di playoff anche per la squadra Under13 del PGC, Progetto Giovani Cantù, che vede molto vicina la semifinale regionale.

PGC da urlo, gli U13 vedono la semifinale

La Geneco Cantù, dopo aver superato gli ottavi di finale a spese del San Pio X Mantova, ha iniziato con il piede giusto anche la serie dei quarti di finale contro la Pallacanestro Brescia. I giovani canturini diretti da coach Matteo Alberio, infatti, hanno stravinto la gara d'andata giocata in casa a Seveso imponendosi per 74-45. Un ampio vantaggio che ora la Geneco potrà difendere nel match di ritorno in programma a Brescia sabato 10 maggio. In palio come detto ci sarà la qualificazione alle semifinali regionali.

Tabellino gara d'andata dei quarti di finale playoff

GENECO CANTÙ - PALLACANESTRO BRESCIA (74-45)

Parziali: 25-12, 37-30, 55-38

Geneco Cantù: D’Aloia 10, Fedeli, Molteni, Sellitto, Mangeruca 2, Vivinetto 2, Formenti 10, Balestrini 14, Turati 3, Moscatelli 18, Bazzi 11, Anzani 4. All. Alberio, Vice All. Pietri.