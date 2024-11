Gli Under15 del Progetto Giovani Cantù schiantano l'Urania e chiudono l'andata al 2° posto

Giro di boa al secondo posto per la Cierre Ufficio Cantù. Si è chiusa nel migliore dei modi l'andata per la squadra Under15 del Progetto Giovani Cantù che nel weekend ha battuto l'Urania Milano. La Cierre Ufficio diretta da coach Matteo Bonassi infatti si è imposta a domicilio per 69-55 al termine di una bella gara che ha avuto il merito di condurre fin dall'inizio resistendo ai tentativi di rimonta degli ospiti. Sugli scudi per i canturini la coppia Villa-Marelli autori di 51 punti in due. La Cierre Ufficio tornerà in campo sabato 16 novembre per aprire il girone di ritorno ospite della Libertas Cernusco già battuta all'andata.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Urania Milano 69-55

Parziali: 28-15, 34-25, 50-39

Cierre Ufficio Cantù: Barreca, Villa 25, Leto 6, Teoldi 2, Pulcinelli 6, Festi, Sellitto, Buzzi 2, Martinelli, Marelli 26, Bonavoglia, Gazzani 2. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Urania Basket Milano: Milani, Tomassini 8, Bellani 7, Ciprandi 3, Fumagalli 8, Mora 2, Cantù, Oddone 2, Corrias 10, Russetti 2, Colonna 10, Bevilacqua 3. All. Montefusco.