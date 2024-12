Gli Under15 del Progetto Giovani Cantù si regalano una super vittoria contro Luino per 91-71

Nell'ultimo impegno di campionato targato 2024 la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù si è regalata una bella vittoria casalinga imponendosi per 91-71 contro la Virtus Luino. La Cierre Ufficio diretta da coach Matteo Bonassi è sempre stata avanti e ha allungato in progressione confermandosi così seconda forza del girone A. Ora il campionato di ferma per tornare il 10 gennaio quando Cantù giocherà l'ultima gara del girone d'andata sul campo dell'Urania. Nel frattempo per gli U15 tempo di tornei durante le festività.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ -VIRTUS LUINO 91- 71

Parziali 25-18, 46-39, 69-52

Cierre Ufficio Cantù: Villa 22, Rainoldi, Teoldi 5, Pulcinelli 12, Festi 3, Grisoni, Sellitto 18, Buzzi 2, Ferrari 2, Marelli 12, Bonavoglia 2, Gazzani 13. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Virtus Luino: Rossi 14, Cascio, Bagliani 6, Busseni Alvarez 7, Prestinari 8, Parodi, Fusco 4, Bruni 7, Talamona 15, Locatelli 2, Mouktadi Billah, Orlando 8. All. Sapini.