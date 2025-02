Gli Under15 della Cierre Ufficio Cantù stoppati in casa dal Gallarate per 58-71

Battuta d'arresto per la Cierre Ufficio Cantù nel girone Gold del campionato lombardo Under15 Eccellenza. La squadra biancoblù diretta da coach Matteo Bonassi ieri ha dovuto incassare la sua prima sconfitta di questa seconda fase arrendendosi in casa alla Ayers Rock Gallarate che i è imposta per 58-71. Cantù resta comunque in scia della capolista Milano e tornerà in campo sabato 8 febbraio ancora in casa dove alle ore 17.30 ospiterà la Trony Blu Treviglio per provare a rialzarsi prontamente.

Tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Gallarate 58-71

Parziali: 20-17, 28-37, 43-53)

Cierre Ufficio Cantù: Barreca, Villa 17, Rainoldi 2, Teoldi 6, Pulcinelli, Grisoni, Sellitto 11, Buzzi 2, Ferrari 1, Marelli 19, Bonavoglia, Gazzani. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Basket Gallarate: Vignoni 17, Saporiti 8, Ferrario 18, Mauri, Leto 7, Mandaglio 3, Di Giorgi 6, Eddahbi, Maggiorini 11, Chiesa, Tarozzo, Morosi 1.