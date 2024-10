Gli Under15 della Cierre Ufficio si "divorano" il Gorgonzola con un bel "centello"

Buona anche la seconda di campionato per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù.

Il successo convincente

La Cierre Ufficio di coach Matteo Bonassi infatti ha vinto la gara valida per il 2° turno del girone A lombardo andando a sbancare il campo della Tall Communication Gorgonzola rifilandole anche un "centello". I canturini trascinati dal top scorer Villa sono partiti subito forte senza mai voltarsi indietro. Gli u15 della Cierre Ufficio torneranno in campo sabato 12 in casa dove ospiteranno il big match contro l'EA7 Milano.

Il tabellino

Gorgonzola-Cierre Ufficio Cantù 25-100

Parziali: 8-22, 13-46, 17-71

Gorgonzola: Rigamonti 2, Venturoli 10, Verri, Novaga, Vita, Bernardi, Villa, Rogata 2, Cito 5, Gallo, Nizzetto 4, Sanna 2. All. Corino, Vice All. Perrella.

Cierre Ufficio Cantù: Villa 19, Teoldi 10, Pulcinelli 15, Festi 7, Grisoni 8, Sellitto 7, Buzzi 2, Martinelli, Ferrari 13, Marelli 4, Bonavoglia 7, Gazzani 8. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.