Gli Under15 di Cantù battono Bergamo in rimonta e chiudono terzi la prima fase Eccellenza

La squadra Under15 del Progetto Giovani Cantù ha chiuso con una bella vittoria in rimonta la prima fase del campionato lombardo Eccellenza.

La gara

I ragazzi brianzoli diretti da coach Matteo Bonassi e griffati Cierre Ufficio hanno superato la Blu Orobica Bergamo dopo una gara molto combattuta coronata come detto con una bella rimonta nella seconda parte. Cantù chiude così terza nel girone B a wuota 20 punti e ora aspetta di conoscere il calendario della seconda fase.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Blu Orobica 92-86

Parziali: 25-25, 45-51, 68-66

Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 25, Marenco, Sanvito 3, De Lucca, Tonetto 22, Ferretto 24, Galvano, Colombo 2, Galimberti 6, Castoldi 2, Molteni, Torchio 8. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.

Blu Orobica Bergamo: Macaluso 6, Bianchetti, Leoni, Ngom 2, Sala, Acquarone 5, Brevi 5, Cortesi 15, Sabbioni 16, Lo Giudice 1, Ambukadze 22, Coti Zelati 14.

All. Ranieri.

Classifica finale girone B Eccellenza

Olimpia Milano 28; Aurora Desio, Cierre Ufficio Cantù 20; Blu Orobica Bergamo, Orzinuovi 14; Vanoli Cremona 10; Pedrengo 4, Pallacanestro Brescia 2.