Gli Under15 di Cantù preparano l'interzona a Sora dal 16 al 18 maggio: obiettivo finali nazionali

C'è grande fermento in casa del Progetto Giovani Cantù ma soprattutto in palestra dove la squadra Under15 griffata Cierre Ufficio sta preparando la fese interzonale che disputerà dal 16 al 18 maggio a Sora in provincia di Frosinone.

La sfida

I ragazzi diretti da coach Matteo Bonassi dopo aver chiuso da vicecampioni lombardi la prima fase regionale di stagione ora si apprestano a vivere il concentramento interregionale 2 dove sfideranno Manfredonia, Virtus Bologna e Jesi Academy con l'obiettivo dichiarato di staccare uno dei due pass utili per qualificarsi alle finali tricolori di categoria. Cantù esordirà venerdì 16 alle ore 15 contro la Tucson Manfredonia per poi sfidare nei giorni successivi le altre due avversarie.

Questo il calendario del Concentramento 2

Venerdì 16 maggio 1° turno

Ore 15 Cierre Ufficio Cantù-Manfredonia, ore 18.30 Virtus Bologna-Jesi

Sabato 17 maggio 2° turno

Ore 16 sfida tra le due vincenti, ore 18 sfida tra le due perdenti

Domenica 18 maggio 3° turno

Ore 10 e 12 le ultime due gare