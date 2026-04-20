Gli Under17 Cantù battono anche Padova e staccano il biglietto per le finali nazionali

Vittoria pesantissima quella centrato dalla Buelli Rasero Cantù Under17 che superando anche Padova ha staccato il pass per le finali nazionali di categoria. Con ancora negli occhi il successo esterno colto contro Derthona, la squadra canturina ieri è tornata in campo per ospitare il Basket Padova. La squadra biancoblù è stata protagonista di un’altra prova di forza dominando la gara per tutti i 40′ e confermandosi prima e imbattuta nel girone interregionale. Un primato che permette alla squadra diretta da coach Antonio Visciglia di brindare con anticipo alla qualificazione alle finali tricolori di categoria che si svolgeranno ad Agropoli.

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù-Basket Padova 93-75

Parziali: 28-21, 50-39, 73-63

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 6, Villa 11, Fossati, Zotti Pavlovic 11, Ventura 15, Pozzi 11, Fortis 16, Pulcinelli, Alexa, Martinalli 2, Bagordo 10, Ring 11. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Basket Padova: Pertile 23, Ruzza 2, Cadoni 6, Aimuamwosa 16, Girotto, Xhindoli, Prai 7, Manalo Flores 2, Didonna, Chiavalin, Pagliani 19, Clim. All. Garon.