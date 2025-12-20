Gli Under17 Cantù schiantano anche il Mago e centrano il 12° successo di fila

Prima di concedersi la meritata sosta natalizia gli Under17 del Progetto Giovani Cantù si sono ragalati il 12° successo consecutivo che li conferma in vetta al girone B Eccellenza lombardo.
La vittoria
La squadra canturina diretta da coach Antonio Visciglia giovedì sera ha travolto in casa la Polisportiva Mago con un roboante 119-49. Gli U17 biancoblù torneranno in campo il 13 gennaio quando riceveranno Gallarate, secondo in classifica per il primo big match del 2026.
Tabellino di Generali Buelli Rasero Cantù-Pol Mago 119-49
Parziali: 24-10, 51-20, 84-39
Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 13, Villa 8, Fossati, Zotti Pavlovic 4, Pizzamiglio 7, Ventura 35, Pozzi 4, Fortis 10, Alexa 14, Kisvarda 7, Bagordo 10, Ring 7. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.
Polisportiva Ma.Go.: Fedeli 6, Aiello, Albè, Gaiazzi 24, Mattiuzzo, Longhin, Monieri 6, Schembri 13, Giudici, Zaffaroni, Ripa.