Pallacanestro giovanile

Gli Under17 Cantù schiantano anche il Mago e centrano il 12° successo di fila

La squadra biancoblù conclude il 2025 con un'altra ampia vittoria che la conferma in vetta

Gli Under17 Cantù schiantano anche il Mago e centrano il 12° successo di fila

Cantù · 20/12/2025 alle 10:49

di

Prima di concedersi la meritata sosta natalizia gli Under17 del Progetto Giovani Cantù si sono ragalati il 12° successo consecutivo che li conferma in vetta al girone B Eccellenza lombardo.

La vittoria

La squadra canturina diretta da coach Antonio Visciglia giovedì sera ha travolto in casa la Polisportiva Mago con un roboante 119-49. Gli U17 biancoblù torneranno in campo il 13 gennaio quando riceveranno Gallarate, secondo in classifica per il primo big match del 2026.

Tabellino di Generali Buelli Rasero Cantù-Pol Mago 119-49

Parziali: 24-10, 51-20, 84-39
Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 13, Villa 8, Fossati, Zotti Pavlovic 4, Pizzamiglio 7, Ventura 35, Pozzi 4, Fortis 10, Alexa 14, Kisvarda 7, Bagordo 10, Ring 7. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.
Polisportiva Ma.Go.: Fedeli 6, Aiello, Albè, Gaiazzi 24, Mattiuzzo, Longhin, Monieri 6, Schembri 13, Giudici, Zaffaroni, Ripa.

PGC U17 cantù ok
PGC U17 Cantù ancora a segno
Tu cosa ne pensi?