Gli Under17 del PGC Cantù al via nella fase interregionale contro Trieste: "Felici di esserci"

Freschi di titolo lombardo gli Under17 del Progetto Giovani Cantù sono pronti a tornare in campo e ad aprire la fase interregionale.

La nuova sfida

La squadra biancoblù allenata da coach Matteo Bonassi è stata inserita nel girone C e se la vedrà come Lombardia 1 con Bassano del Grappa (Veneto2), Borgomanero (Piemonte 3), Bologna San Lazzaro (Emilia Romagna 4), Empoli (Toscana 5) e Trieste (Friuli Venezia Giulia 3) . Proprio Trieste sarà l'avversario nell'esordio in programma in casa domenica 9 marzo alle ore 16 come sottolinea lo stesso tecnico canturino: «Domenica 9 debuttiamo in casa contro Trieste in un girone molto competitivo. Non vediamo l’ora di cominciare questa nuova grande avventura, sappiamo che sarà dura ma siamo contenti di esserci».

Il calendario che attende il PGC U17 nel girone C

1° turno Cantù-Trieste andata 9 marzo, ritorno 14 aprile

2° turno Borgomanero-Cantù andata 12 marzo, ritorno 18 aprile

3° turno Cantù-Bassano andata 22 marzo, ritorno 7 maggio

4° turno Cantù-Empoli andata 29 marzo, ritorno 2 maggio

5° turno San Lazzaro Bologna-Cantù andata 6 aprile, ritorno 10 maggio