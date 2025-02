Gli Under17 del PGC Cantù sbancano anche Bergamo e sono campioni lombardi

La squadra Under17 del Progetto Giovani Cantù è campione regionale di categoria.

I campioni

I ragazzi biancoblù diretti da coach Guido Saibene dopo aver vinto in casa la gara di andata della finale lombarda contro la Blu Orobica per 90-65, si sono ripetuti ieri imponendosi anche nel match di ritorno sul campo orobico.

Gli U17 targati Generali Buelli e Rasero ieri hanno bissato vincendo per 85-72 e conquistando così con pieno merito il titolo regionale di categorie oltre che la pole position nel girone interregionale che inizierà a breve.

Il tabellino della finale di ritorno

Blu Orobica Bergamo- Generali Buelli e Rasero Cantù 72-85

Parziali: 23-26, 36-55, 64-74

Blu Orobica Bergamo: Pedrocchi 8, Bencetti 7, Naska, Zana 14, Doucoure 15, Belotti, Magoni 3, Mal A. 2, Cattaneo 8, Mal M. 2, Finazzi, Percassi 13. All. Sorci.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 8, Redaelli 13, Rossi, Zimonjic 9, Ventura 12, Gualdi 3, Malano 8, Ghirardi, Panceri 10, Bandirali 9, Bagordo 3, Pavese 10. All. Bonassi, Vice All. Banfi.