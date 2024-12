Gli Under17 del Progetto Giovani Cantù corsari contro MIlano3 per 41-93

Nuova grande vittoria per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù allenata da coach Guido Saibene che ieri in occasione del 3° turno di ritorno del girone Centro Lombardia è andato a sbancare il campo del Milanotre per 41-93.

La gara

Prestazione davvero convincente per la squadra brianzola targata Generali Buelli e Rasero che è partita subito forte e non si è più voltata indietro con tutti i giocatori a punti e ben cinque in doppia cifra. Cantù, resta seconda in classifica e tornerà in campo l'11 dicembre ancora in trasferta a Desio.

Tabellino di Milano3-Generali Buelli e Rasero Cantù 41-93

Parziali: 12-30, 18-50, 29-74

Milano 3: Giacometti, Uccellini 11, Lanzavecchia, Stroppia 1, Tosatti 4, Poggi 14, Moro 2, Guglielmi, Frigerio 5, Caselli, Migliavacca 2, Zanella 2. All. Gambino.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 6, Rossi 9, Zimonjic 4, Ventura 12, Malano 14, Ghirardi 2, Fortis 12, Panceri 11, Pavese 5, Alexa 6, Bandirali 12. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Banfi.