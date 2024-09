Gli Under17 del Progetto Giovani Cantù debuttano a Milano contro l'Urania

Dopo una lunga e intensa pre season si apre ufficialmente oggi la stagione agonistica del Progetto Giovani Cantù. I primi a debuttare nel campionato Eccellenza di categoria sono gli Under17 del PGC diretti da coach Guido Saibene che oggi scendono sul campo dell’Urania Milano sulla scia dei successi nei tornei di Lissone e Costa Masnaga.

Questo il 1° turno d'andata del girone Centro

Mercoledì 25 settembre ore 21 Urania Milano-PGC Cantù, Desio-Limonta Costa Masnaga; venerdì 27 EA7 Olimpia Milano-Gamma Segrate; sabato 28 Milanotre-Here You Can Pavia.

Prossimo turno debutto in casa martedì 1 ottobre contro Here You Can Pavia.

In rampa di lancio anche altre due squadre del PGC. Mercoledì 2 ottobre debutteranno gli Under15 di coach Matteo Bonassi in casa contro la Libertas Cernusco (ore 21.15) nel 1° turno del girone A mentre il giorno seguente giovedì 3 ottobre esordiranno gli Under19 di coach Mattia Costacurta nel girone interregionale ospiti del Campus Piemonte.

Domenica 13 ottobre invece toccherà agli Under14 Gold che ospiteranno la sfida con l’EA7 Olimpia Milano mentre a Legnano debutteranno gli Under13 Gold canturini.