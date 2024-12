Gli Under17 del Progetto Giovani Cantù partecipano al Torneo internazionale EYBL

Non è ancora tempo di vacanze natalizie in casa del Progetto Giovani Cantù. Dopo aver brindato alla tradizionale Festa di Natale andata in scena mercoledì a Seveso, ecco che è già tempo di tornei per le squadre biancoblù brianzole.

La competizione

La prima a scendere in campo è la formazione Under17 del PGC che dopo aver vinto in campionato proprio mercoledì in casa contro Segrate per 79-58 confermandosi al secondo posto del girone centro Eccellenza, venerdì ha iniziato la sua avventura nella seconda tappa del prestigioso torneo internazionale EYBL (European Youth Basketball League) che si svolgerà fino al 22 dicembre a Borgomanero con tante formazioni provenienti da tutta Europa.

La squadra canturina diretta da coach Guido Saibene se la vedrà con la Stella Azzurra Roma, Lanciano, sabato alle ore 11 contro il Basket College Borgomanero mentre domenica 22 alle 11 sfiderà la squadra tedesca dell'UrSpring Ba.