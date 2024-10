Gli Under17 del Progetto Giovani Cantù regolano anche Milanotre e mantengono il primato

Terza vittoria consecutiva per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che mantiene così imbattibilità e primato nel girone Centro lombardo. La Generali Buelli e Rasero Cantù allenata da coach Guido Saibene ha sfruttato a dovere il 3° turno casalingo regolando alla distanza anche un buon Milanotre Basiglio. Ora la squadra canturina può pensare al big match in programma nel prossimo turno quando venerdì 18 ottobre alle 20.30 renderà visita all'EA7 Olimpia Milano.

Il tabellino

Parziali: 18-10, 38-18, 50-32

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 6, Moscatelli, Zimonjic 11, Ventura 2, Gualdi 6, Malano 11, Ghirardi 3, Pozzi 2, Bagordo 8, Fortis 1, Panceri 3, Alexa 8. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Banfi.

Milano 3: Giacometti 2, Uccellini 12, Riboldi, Lanzavecchia, Stroppa 6, Poggi 2, Moro 11, Guglielmi, Frigerio 8, Migliavacca 4, Zanella, Bordoni. All. Gambino.