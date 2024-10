Gli Under17 del  Progetto Giovani Cantù si rialzano subito e travolgono Desio 94-40

Pronto riscatto della squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù nel campionato lombardo.

La vittoria

Archiviato il ko esterno subito nel big match contro l’EA7 Milano per 70-62, la Generali Buelli e Rasero Cantù ieri sera è tornata in campo per aprire il 5° turno del girone Centro e lo ha fatto travolgendo in casa l’Aurora Desio battuta con un netto 94-40. La squadra diretta da coach Guido Saibene è partita subito forte e ha praticamente chiuso i conti già nel primo quarto. Gli U17 canturini torneranno in campo per il penultimo turno d’andata il 3 novembre a Segrate.

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù- Aurora Desio 94-40

Parziali: 26-7, 50-17, 79-29.

Cantù: Molteni 9, Rossi 7, Fossati 4, Zimonjic 9, Ventura 17, Gualdi, Malano 13, Bagordo 3, Fortis 5, Pavese 15, Alexa 5, Bandirali 7. All. Saibene.