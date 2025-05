Gli Under17  di Cantù sbancano Bassano e volano alle finali nazionali di Chiusi

Missione compiuta dalla squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ieri sera sbancando anche il campo di Bassano del Grappa si è guadagnata con un turno d'anticipo la qualificazione per le finali nazionali di categoria in programma a Chiusi dal 16 al 22 giugno.

La gara

La Generali Buelli e Rasero diretta da coach Matteo Bonassi ieri è stata protagonista della nona vittoria in altrettante partite nel girone interregionale avvalorando così una stagione super. Un successo corsaro in terra veneta arrivato al termine di una gara molto combattuta in cui i canturini hanno saputo rimontare dal -9 del 30' fino trovare l'allungo vincente per la gioia di coach Bonassi:

"I ragazzi sono stati davvero molto, molto bravi perché la partita si è rivelata durissima con vantaggi alterni. Poi ha preso una piega favorevole a Bassano e ci siamo ritrovati a fine del terzo quarto sotto di 9 punti. A quel punto ancora una volta i ragazzi sono stati bravi a rimontare e trovare la zampata vincente che ci qualifica per le finali nazionali in programma a Chiusi dal 16 al 22 giugno. Un risultato fantastico che è il coronamento di un cammino davvero incredibile ma non ci vogliamo fermare anzi puntiamo a continuare ancora su questa strada".

Ultima gara del girone interregionale sabato 10 maggio Cantù-Bologna San Lazzaro.

Il tabellino di Orange Basket Bassano-Cantù 74-80

Parziali: 27-20, 39-37, 59-50.

Orange Basket Bassano: Scordari 4, Modanese 8, Momesso 10, Masaro 8, Odzebe 23, Cefis, Coulibaly 12, De Santi 2, Eseosa Okojie, Fajardo 2, Germano 5.

Cantù: Molteni 23, Redaelli 3, Zimonjic 20, Ventura 7, Gualdi 10, Malano 4, Ghirardi, Fortis, Panceri 6, Alexa , Bandirali 4, Pavese 3. All. Bonassi.

Oggi semifinale regionale U19: derby Cantù-Cermenate

Intanto stasera è in programma un altro appuntamento importante per il Progetto Giovani Cantù che tifa per la sua squadra Under19 regionale. A Seveso infatti alle ore 19 la Columbus Cantù ospita un derby brianzolo davvero speciale: la gara di semifinale contro la Virtus Cermenate. Un derby che mette in palio il pass per la finale regionale. Nell’altra semifinale Curtatone-Tigers Milano. Ricordiamo che Cantù è già qualificata anche per gli spareggi interregionali.