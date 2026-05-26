Gli Under17 di Cantù sul podio d’Italia: battono Ferrara 75-58 e chiudono al 3° posto

La Buelli e Rasero di coach Totò Visciglia ha chiuso con il bronzo le finali tricolori

La Generali Buelli e Rasero Cantù Under17 sale sul podio d’Italia. La formazione del Progetto Giovani Cantù diretta da coach Antonio Visciglia ha conquistato il terzo posto alle Finali Nazionali Kellogg’s che si sono chiuse ad Agropoli e Torchiara, superando la Vis 2008 Ferrara per 75-58 al termine di un’ultima gara condotta fin dall’inizio. Ad impreziosire questo brillante bronzo centrato da Cantù alle spalle di Olimpia Milano campione d’Italia e Trento, anche la premiazione del biancoblù Simone Ventura nel miglior quintetto della manifestazione tricolore.

Il BEST FIVE delle Finali Nazionali U17 Eccellenza

Jacopo Vogogna (Olimpia Milano)

Cristian Malano (Vis 2008 Ferrara)

Samuele Pasquazi (Aquila Basket)

Andrea Chouenkam (Olimpia Milano)

Simone Ventura (Pall. Cantù)

Miglior coach

Lorenzo Santi (Vis 2008 Ferrara)

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù-Vis 2008 Ferrara 75-58

Parziali: 28-15, 38-27, 54-49

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 10, Villa 6, Zotti Pavlovic 8, Ventura 21, Pulcinelli, Pozzi, Fortis 7, Alexa 2, Ferrari, Martinalli 2, Bagordo 11, Ring 8. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Vis 2008 Ferrara: Demartini 2, Leprini 2, Guatto 11, Goberti, Munari 10, Segato 6, Ciancarelli 4, Malano, Pasquini 3, Cappozzo 7, Tiogo, Cisse 13.