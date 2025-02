Gli Under17 di Cantù travolgono EA7 Milano per 90-61 nella prima semifinale lombarda

Grande serata e super prestazione per la Generali Buelli e Rasero Cantù di coach Guido Saibene che nell’andata della semifinale lombarda Under17 Eccellenza ha travolto la corazzata EA7 Milano con un netto 90-61. Come detto grande prova generale dei canturini con ben 4 giocatori in doppia cifra, trascinati dal Top scorer Cristian Malano. Un largo margine che, in casa biancoblù, fa ben sperare in vista del match di ritorno in programma domenica 9 febbraio alle ore 18 ad Assago EA7-Cantù.

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù -Olimpia Milano 90-61

Parziali: 22-11, 46-32, 69-49

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 6, Redaelli 9, Fossati, Zimonjic 14, Ventura 8, Gualdi 10, Malano 16, Fortis, Panceri 9, Alexa, Bandirali 11, Pavese 7. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Banfi.

Olimpia Milano: Puccia, Vogogna 4, Dozio 9, Trezzi 4, Chauveau 13, Forini 9, Lasalandra 2, Compaore 4, Firpo 4, Pillepich 6, Nicolodi 6, Sguazzin. All. Cardelli.