Gli Under19 del Gorla Cantù perdono il derby in casa contro la Varese Academy per 68-72

C'era grande attesa in casa del Progetto Giovani Cantù per il penultimo turno d'andata del girone interregionale Under19 Eccellenza che vedeva il Gorla ospitare il tradizionale derby contro i pari età della Varese Academy.

La sconfitta

Purtroppo però la squadra canturina diretta da coach Mattia Costacurta ha dovuto arrendersi in volata ai biancorossi varesini che si sono imposti per 68-72. Il Gorla tornerà in campo lunedì 16 dicembre ancora tra le mura amiche alle ore 21 contro Gallarate per poi chiudere andata e 2024 il 23 dicembre ospiti del GranTorino Basketball Draft.

Gli altri risultati

Rimanendo nella categoria Under19 maschile ma nel campionato regionale buone notizie per il PGC sono arrivate dalla squadra griffata Columbus e allenata da coach Guido Saibene che ha portato a casa una bella vittoria esterna andando a sbancare il campo del Basket Groane Lentate per 55-73 (15-18, 31-32, 39-49). Dopo una prima parte equilibrata i canturini hanno cambiato marcia e allungato andando a vincere in progressione.

Mercoledì 18 dicembre la Festa di Natale del PGC

Da segnalare che mercoledì18 dicembre il Progetto Giovani Cantù si ritroverà alle ore 18.30 presso il palazzetto di Seveso con tutte le sue squadre, giocatori, staff tecnici e dirigenti per la tradizionale Festa di Natale.