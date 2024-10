Gli Under19 del Progetto Giovani Cantù ko in volata all'esordio contro Novipiù per 79-73

Sconfitta in volata all'esordio nel campionato Interregionale Under19 Eccellenza per il Progetto Giovani Cantù che è stato stoppato sul campo del Novipiù Campus Piemonte per 79-73.

La partita

La squadra brianzola diretta da coach Mattia Costacurta ha giocato una buona partita (con ben 4 giocatori in doppia cifra: Beltrami, Moscatelli, Presotto e Bandirali) restando avanti per oltre tre quarti. Nel finale però i padroni di casa hanno sorpassato e allungato riuscendo così a portare ra casa il primo referto rosa.

Per gli U19 di Cantù un pò di amaro in bocca ma ora cercheranno il pronto riscatto già lunedì 7 ottobre in casa dove per il 2° turno ospiteranno alle pre 21 la Pallacanestro Varese anch'essa sconfitta al debutto.

Il tabellino di NOVIPIU’ CAMPUS PIEMONTE BASKET- GORLA ENERGIA CANTÙ 79-73

Parziali: 18-22, 36-39, 57-55

Novipiù Campus Piemonte Basket: Coti Zelati 7, Di Cola 5, Maffiola 3, De Carolis 3, Gandolfo, Feliciangeli 30, Varallo 18, Lanfranconi, Quitadamo 2, Zola 6, Ceretti 5.

Gorla Energia Cantù: Molteni 4, Grazzi 2, Beltrami 20, Gualdi, Testa, Moscatelli 14, Zimonjic, Panceri 2, Viganò 8, Bandirali 10, Pavese, Presotto 13. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Banfi.