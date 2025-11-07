Gli Under19 di Cantù alla prestigiosa IBSA Next Gen Cup

L’intensa stagione degli Under19 del Progetto Giovani Cantù si arricchisce di un nuovo prestigioso appuntamento. Impegnati nel campionato di categoria Eccellenza e anche in serie B con la maglia della Robur i cestisti biancoblù stanno per partecipare a un altro torneo di livello nazionale: la settima edizione della IBSA Next Gen Cup, la competizione che riunisce le formazioni Under 19 dei club di Serie A.

La competizione

I canturini, allenati da coach Luca Ansaloni, scenderanno in campo con la maglia di Acqua San Bernardo, inseriti nel Girone B con Banco di Sardegna Sassari, Dolomiti Energia Trento, FAP Brescia, NutriBullet Treviso Basket, Pallacanestro Trieste, Umana Reyer Venezia e Virtus EmilBancaBologna. L’esordio di Cantù nella prima tappa di Verona avverrà venerdì 28 novembre contro al Dolomiti Energia Trento

La seconda tappa della kermesse invece si svolgerà dal 5 all’8 gennaio a Rimini e Sant’Arcangelo di Romagna, e deciderà le 4 squadre di ogni girone che accederanno alla fase finale in programma a Torino dal 19 al 21 Febbraio, quando le 8 migliori compagini Under 19 si sfideranno nella cornice delle Frecciarossa Final Eight per decretare chi è la migliore d’Italia.

Nel girone A invece sono inserite: Allianz Derthona Tortona, APU Udine, EA7 Emporio Armani Milano, Napoli Basketball, Pallacanestro Varese, Trapani Shark, UNA Hotels Reggio Emilia, Vanoli Basket Cremona.

Le ultime due edizioni della IBSA NextGen Cup sono state vinte dall’EA7 Emporio Armani Milano: nell’albo d’oro della competizione figurano anche Dolomiti Energia Trentino, Umana Reyer Venezia, Pallacanestro Varese e Carpegna Prosciutto Pallacanestro Pesaro.

Questo il calendario del girone B a Verona

VENERDI 28 NOVEMBRE 2025

Banco di Sardegna Sassari – Pallacanestro Trieste ore 12.30 – Palazzetto dello Sport (Villafranca di Verona)

Nutribullet Treviso Basket – Umana Reyer Venezia ore 14.30 – Palazzetto dello Sport (Villafranca di Verona)

Virtus EmilBanca Bologna – FAP Brescia ore 16.30 – Palazzetto dello Sport (Villafranca di Verona)

Acqua S.Bernardo Cantù – Dolomiti Energia Trento ore 18.30 – Palazzetto dello Sport (Villafranca di Verona)

SABATO 29 NOVEMBRE 2025

Banco di Sardegna Sassari – NutriBullet Treviso Basket ore 10.00 – Pala AGSM AIM (Verona)

Umana Reyer Venezia – Acqua S.Bernardo Cantù ore 12.00 – Pala AGSM AIM (Verona)

Dolomiti Energia Trento – FAP Brescia ore 14.00 – Pala AGSM AIM (Verona)

Pallacanestro Trieste – Virtus EmilBanca Bologna ore 16.00 – Pala AGSM AIM (Verona)

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025

FAP Brescia – Umana Reyer Venezia ore 9.00 – Palazzetto dello Sport (Villafranca di Verona)

Dolomiti Energia Trento – Banco di Sardegna Sassari ore 11.00 – Palazzetto dello Sport (Villafranca di Verona)

Virtus EmilBanca Bologna – Acqua S.Bernardo Cantù ore 13.00 – Palazzetto dello Sport (Villafranca di Verona)

NutriBullet Treviso Basket – Pallacanestro Trieste ore 15.00 – Palazzetto dello Sport (Villafranca di Verona).