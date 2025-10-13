Gold: esordio da urlo per Uniweb Cantù U14, batte Varese

Debutto da urlo per la squadra Under14 dell’Uniweb Cantù che ha vinto il primo turno del campionato Gold Lombardo.
Un debutto davvero… Gold
Ieri, domenica 12 ottobre, i canturini hanno vinto segnando, addirittura, 131 punti e travolgendo in casa i pari età della Varese Academy. Un’autentica prova di forza per i giovani biancoblù diretti da coach Matteo Bonassi che torneranno in campo domenica 19 ottobre ancora in casa dove ospiteranno alle ore 11 .15 il Basket Rozzano.
Il tabellino di Uniweb Cantù- Varese Academy 131-54
Parziali: 43-12, 72-30, 97-43
Uniweb Cantù: D’Aloia 7, Mascheroni 10, Formenti 12, Lombardi 15, Olgiati F. 12, Gallinoni 6, Galimberti 28, Moscatelli 15, Balestrini 15, Santonastasi 4, Aiolfi 2, Olgiati R. 5. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.
Risultati del 1° turno girone B
Uniweb Cantù-Varese Academy 131-54, HUB del Sempione-Robur Varese 86-50, Rozzano-Pol. Comense 59-47, Social Osa Milano-Pallacanestro Varese 151-54, Martedì 14 Basket Academy Lonate-Here You Can Paviia, Aba Legnano-Cernusco.
Programma del 2° turno girone B
Sabato 18 Cernusco-Hub del Sempione, Basket Lodi-Aba Legnano, Here You Can-Varese Academy, Pol Comense-Social Osa Milano, domenica 19 Robur Varese-Basket Academy Lonate, ore 11.15 Cantù-Rozzano.