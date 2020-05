Golf nel weekend scorso hanno riaperto i club della nostra provincia

Golf buone notizie per gli appassionati lariani.

Golf è ricominciata l’attività sportiva nei circoli nostrani ovviamente seguendo le normative e le regole di sicurezza

Buone nuove anche per gli appassionati di golf sul Lario e in provincia di Como. Dopo il lungo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Covid 19 la Federazione Italiana ha dato il via libera alla ripresa dell’attività sportiva anche per il golf. A seguito dell’ordinanza n.541 emessa dal presidente della regione Lombardia il 7 maggio, dal weekend scorso hanno riaperto anche i principali club della provincia di Como. Una gioia e una liberazione per i tanti appassionati nostrani che già sabato e domenica hanno potuto riprendere a giocare sui tanti e suggestivi percorsi lariani seguendo tutti ovviamente le importanti e necessarie normative e regole di sicurezza. La FIG infatti ha emesso un protocollo con le Le principali regole e raccomandazioni per il golf in sicurezza, disposizioni recepite anche da tutti i circoli e club lariani: Golf Club Monticello, Gof Club Carimate, Golf Club Menaggio e Cadenabbia, Golf Club Villa d’Este, La PInetina Golf Club, Golf Club Lanzo, Virginia Golf Club Appiano Gentile, Buena Vista Social Golf Anzano del Parco e Golf Club Como.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU