Gorgonzola amaro per la Pallavolo Cabiate che cade ancora in casa al tie break

In serie B2 femminile ancora una volta tie break amaro per la Dolcos Cabiate che ha dovuto incassare la seconda sconfitta casalinga consecutiva. La squadra brianzola diretta da coach Mario Motta è stata battuta a domicilio dal Gorgonzola che in rimonta si è imposto, dopo una vera maratona, al quinto set per 2-3. La Docos scivola al settimo posto in classifica e tornerà in campo sabato 7 marzo quando alle ore 20.30 renderà visita alla Zoogreem Capergnanica Volley già battuta all’andata per 3-0.

Il tabellino di Dolcos Cabiate-Gorgonzola 2-3

Parziali: 25-21, 18-25, 25-23, 23-25, 13-15

Dolcos Cabiate: G. Crespi 23, A. Crespi 20, Visconti 11, Morolli 10, Carraretto 6, Erba 4. All. Motta

Risultati del 4° turno di ritorno del girone A

Dolcos Cabiate-Gorgonzola 2-3, Busnago-Futurvolley 0-3, Noventa-Thema Studio US Torri 1-3, Duec-Crema 3-0, Agrate-Zevio VR 3-1, PlanetVolley-ZooGreen CR 3-1, Monza-VR-Eagles Vergati PD 3-1.

La classifica del girone A, Serie B2

Volley Noventa Vicentina 43; Crema 37; Thema Studio US Torri 35; Vero Volley Monza 34; Eagles Vergati PD 33; PlanetVolley VR 28; Dolcos Cabiate 27; Agrate 25; Gorgonzola 22; Zevio VR 19;Duec Credeva, Futurvolley 18; ZooGreen CR 16; Busnago 2.

Programma del 5° turno di ritorno del girone A

Sabato 7 marzo ore 21 ZooGreen CR-Dolcos Cabiate, Gorgonzola-Monza, Zevio VR-Busnago, Futurvolley-Agrate, Crema-Noventa, Thema Studio US Torri-Duea, Eagles Vergati PD-PlanetVolley.