Gorla Cantù U19, conto alla rovescia per le finali tricolori: esordio 1 giugno

Con ancora negli occhi la splendida medaglia di bronzo vinta dagli Under17 nel weekend scorso, ecco che in casa del Progetto Giovani Cantù è iniziato il conto alla rovescia verso le finali nazionali under19 che vedranno protagonista anche il suo Gorla Energia.

La gara

Sulla scia dei successi ottenuti negli ultimi due spareggi interregionali i biancoblù diretti da coach Luca Ansaloni si stanno preparando per l’appuntamento tricolore dove sono stati inseriti nel girone D che li vedrà debuttare lunedì 1 giugno alle 20 contro il GranTorino. Nei giorni successivi i canturini giocheranno le altre due sfide con Derthona e EA7 Olimpia Milano.

Questo il cartellone del girone D

1° turno: lunedì 1 giugno ore 18 Derthona-Milano, ore 20 Cantù-GranTorino

2° turno: martedì 2 giugno ore 18 vincente gara 1-perdente gara 2, ore 20 vincete gara2 -perdente gara1

3° turno: mercoledì 3 giugno ore 20 vincente gara1-vincente gara2, perdente gara1-perdente gara 2.

Il Girone A

College Basket Borgomanero, Don Bosco Crocetta, Fulgor Fidenza, Umana Reyer Venezia

Il girone B

Virtus Bologna, Aquila Trento, Amici Pall. Udinese, Olidata Roma

Il girone C

Tezenis Verona, Orange Bassano, Pistoia Basket 2000, Vis 2008 Ferrara

Girone D

Derthona Basket, GranTorino Basketball, Gorla Energia Cantù, EA7 Olimpia Milano