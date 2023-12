Gran Galà Christmas Awards 2023: tutti i premiati nella festa di Natale di Pallacanestro Cantù

Davanti a una platea di oltre 200 invitati, composta da autorità, sponsor e leggende del club biancoblu, si è tenuta ieri la seconda edizione del Gran Galà Christmas Awards. Un grande successo per un evento che Pallacanestro Cantù ha organizzato grazie al supporto di BitInformatica e del Vicepresidente Walter Sgnaolin, anima e ideatore, insieme al GM Alessandro Santoro, di una serata nata con l’obiettivo di premiare personaggi che all’interno della provincia di Como si sono distinti nell’ambito culturale, sociale e sportivo.

Presso la Tenuta Il Nuovo Bosco di Novedrate, la conduttrice televisiva Metis Di Meo, affiancata dall’attore comico Andrea Roncato, ha presentato i premi per l’edizione 2023 dei Christmas Awards.

Il "Premio Basket"

Il “Premio Basket” è andato ad Awudu Abass, premiato direttamente dal presidente del Progetto Giovani Cantù Antonio Munafò, che grazie alle ottime prestazioni in Serie A ed Eurolega realizzate nell’ultimo anno dopo essere rientrato da una serie di gravi infortuni, ha superato gli altri due nominati: Ilaria Bernardi, stellina diciottenne del Basket Costa, e Aldo Corno, che dalla panchina ha guidato Giussano alla promozione in Serie A2 femminile.

Il "Premio Sport"

Dopo aver ritirato il premio vinto dalla sua società nel 2022, ieri è stato il direttore generale del Como 1907, Carlalberto Ludi, a consegnare il trofeo del “Premio Sport” alla Canottieri Lario. Un riconoscimento per i risultati ottenuti nell’ultimo anno che è stato tributato anche agli altri finalisti della categoria: Como Women e lo sciatore Nicolò Molteni.

Il "Premio Sport con finalità sociali"

Tra le tre nomination del “Premio Sport con finalità sociali”: Tennis Cantù, per la sezione di tennis in carrozzina, Fuoriclasse Como, il progetto del Como 1907 per l’integrazione di giovani con disturbi psichici, e Santino Stillitano, a ricevere il trofeo, consegnato dal presidente della LNP Francesco Maiorana, è stato quest’ultimo, vincitore del titolo di miglior portiere dei Mondiali di Para Ice Hockey 2023.

Il "Personaggio dell’anno"

Il “Personaggio dell’anno” è Cesc Fabregas, campione del mondo con la Spagna nel 2012 e che ha scelto Como prima per terminare la sua carriera da calciatore e poi per iniziare quella da allenatore che lo ha portato quest’anno a ereditare la guida tecnica della prima squadra.

I "Premi alla Carriera"

Immancabili anche i “Premi alla Carriera”, andati a due leggende della Pallacanestro Cantù come Fabrizio Della Fiori e Carlo Recalcati. Così come i “Premi Speciali” per la Fondazione Eleonora e Lidia, ONLUS che aprirà nel 2024 la sua seconda residenza sanitaria per disabili gravi, e per Giacomo “Mino” Marelli. Accolto sul palco da un’ovazione della sala, lo storico custode del Pianella è stato premiato per tutto il lavoro svolto dietro le quinte a sostegno della società.

Nella scaletta della serata spazio anche ad un momento per l’arte con Matteo Baruzzo, in arte Baruz, che con la sua tecnica di pittura realizzata palleggiando su una tela con una palla da basket intinta nella vernice ha dipinto lo scudetto di Pallacanestro Cantù. In una serata di festa, non poteva non esserci uno spazio per la splendida notizia portata da Cantù Next, che nel pomeriggio aveva ricevuto l’aggiudicazione ufficiale della gara per la realizzazione della nuova arena di Cantù.

Aggiornamenti anche sulla Casa del Basket

Con il presidente Sergio Paparelli e l’AD Andrea Mauri che hanno preso la parola per aggiornare i presenti sugli ultimi passi, che porteranno all’ormai prossima apertura del cantiere.

Prima della cena finale, il palco è andato come di rito al roster della Pallacanestro Cantù, accompagnati allo staff tecnico e dal presidente Allievi, per un saluto a tutti i presenti e un ringraziamento agli sponsor della società.