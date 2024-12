Gran Galà Christmas Awards, Brienza vince il “Premio basket"

La splendida cornice del Salone delle Feste del Casinò di Campione d’Italia ha ospitato ieri sera il Gran Galà Christmas Awards 2024.

Alla presenza di autorità e sponsor del Club, la coppia di conduttori composta da Eva Gini e Mino Taveri ha chiamato sul palco i vincitori dei premi che la società ha ideato per omaggiare i protagonisti del mondo sportivo e sociale comasco.

Personaggio dell’anno: Il “Personaggio dell’anno” è andato a Confindustria Como, nella figura del suo presidente Gianluca Brenna, per l’attenzione dimostrata allo sviluppo del territorio.

Premio basket: Nicola Brienza che si è aggiudicato il “Premio Basket” sopravanzando Riccardo Chinellato e Sofia Frustaci.

Premio sport: Il “Premio Sport” è andato al Como 1907, che ha superato la concorrenza di Gabriel Soares e Andrea Colombo.

Premio sport con finalità sociali: E' stato assegnato al progetto Gli Azzurrini Academy, con gli altri due riconoscimenti della medesima categoria che sono andati a Sport Abilty e Tennis Como.

Sul palco del Gran Galà Christmas Awards sono saliti anche Beppe Bosa, premiato per la sua carriera in biancoblù e i vincitori dei due premi speciali: Panathlon Como e Il Gabbiano di Cantù. Prima della cena conclusiva, la società ha voluto omaggiare anche Enzo Giani, storico medico dei biancoblù scomparso a inizio anno, effettuando la prima donazione per la borsa di studio istituita in sua memoria.