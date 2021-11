dopo gli euro trigames

Ai campionati internazionali hanno fatto incetta di medaglie.

Grande festa ieri, sabato 6 novembre, allo stadio Sinigaglia di Como.

Grande festa al Sinigaglia: premiati quattro atleti di Osha

Il sindaco Mario Landriscina accompagnato dagli assessori alle Pari opportunità Elena Negretti e allo Sport Paolo Annoni, insieme a Massimiliano Gatto, calciatore del Como 1907, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita Como - Perugia, hanno premiato quattro atleti dell’associazione Osha - Asp che hanno ottenuto risultati internazionali ai recenti Suds Open Euro TriGames di Ferrara.

Per il nuoto è stata premiata l'atleta di Luisago Dalila Vignando (oro 400 misti, oro staffetta mista 4x100, oro staffetta 4x200 stile, argento 100 misti, bronzo 200 rana), Chiara Franza (oro staffetta 4x50 mista) e Marco Di Silverio (4 argento: staffette 4x50 mista, 4x100 stile, 4x200 stile, 4x50 stile) e per l’atletica leggera Chiara Zeni (oro 100 metri, oro 4x100, oro 4x400, oro 200 metri con record europeo 34”06 e argento nel salto in lungo). Alla premiazione era presente anche la presidente dell'associazione Mariangela Volpati.