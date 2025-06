Grande spettacolo con le tappe 7 e 8 del Circuito italiano Bmx.

Grande spettacolo sabato 7 e domenica 8 giugno al Bmx Stadium di Olgiate Comasco, che ha ospitato le tappe 7 e 8 del Circuito italiano BMX 2025 organizzate dalla Bmx Ciclistica Olgiatese Asd con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio di Comune di Olgiate Comasco, Consulta dello Sport di Olgiate Comasco e Panathlon International Club di Como.

Organizzazione perfetta

Due giornate di agonismo e competizione, evoluzioni e acrobazie, per gli atleti, le società, gli accompagnatori, il numeroso pubblico a bordo pista, rese possibili grazie all’intenso lavoro della società olgiatese, che ha curato ogni dettaglio e preparato l’intera location nel migliore dei modi. Sabato 7 giugno la tappa 7 con le prove ufficiali delle varie categorie e alle 13 l’inizio della competizione con le batterie, seguite da quarti di finale, semifinali, finali, premiazioni. Domenica 8 giugno la tappa 8: con le prove ufficiali e alle 10.30 l’inizio della competizione con batterie, quarti di finale, semifinali, finali, premiazioni. Oltre all’aspetto puramente agonistico, non sono mancati momenti di condivisione e socializzazione, al di là dei colori delle rispettive squadre, tra gli stand, l’area camper e l'ampia area ristoro. Commenti e riscontri molto positivi sono stati raccolti anche tra gli addetti ai lavori, in particolare per la perfetta organizzazione, i tempi rapidissimi e l’ottima efficienza.

Diciassette società, 360 atleti: Bmx Ciclistica Olgiatese protagonista

Al cancelletto di partenza si sono presentati 360 atleti in rappresentanza di 17 società. La società olgiatese ha chiuso con il primo posto nella classifica per team e il secondo posto nella classifica per Giovanissimi in entrambe le tappe, le vittorie individuali di Sebastian Kainoa Romeri (G2), Alessio Ronchetti (Cruiser <40), Leonardo Galassi (Esordienti 1), Manuel Trombetta (Allievi), Tommaso Carraro (Master 17+) nella tappa 7 di sabato, di Sebastian Kainoa Romeri (G2), Alessio Ronchetti (Cruiser <40), Leonardo Canziani (G5), Leonardo Galassi (Esordienti 1), Thomas Cattaneo (Junior) nella tappa 8 di domenica. La novità di quest’anno è stata rappresentata dalla tabella di leader, consegnata ai capiclassifica delle varie categorie al posto della tradizionale maglia. Nella tappa 8 di domenica 8 giugno la società olgiatese ha messo in palio il 2° Trofeo DTS Consulting Power&Gas.

Sinergie con le scuole

Durante le gare sono intervenuti gli studenti dell’Istituto superiore Leonardo Da Vinci - Ripamonti di Como, guidati dal professor Giacomo Tessarolo, che hanno così messo in pratica le nozioni apprese a scuola, cimentandosi in riprese fotografiche e video, anche con l'ausilio di un drone, in una disciplina veloce e spettacolare, che richiede molta attenzione e prontezza nella realizzazione delle riprese. L’evento è stato plastic free con sensibili miglioramenti nella riduzione e nella suddivisione dei rifiuti, durante le due giornate non sono state distribuite bibite in bottiglie di plastica e per la distribuzione delle bevande sfuse non sono utilizzati bicchieri monouso. Inoltre, nelle aree del paddock del centro sportivo Pineta e del Bmx Stadium sono stati allestiti punti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti, per garantire la salvaguardia e il decoro dell’ambiente.

Il presidente

Entusiasta il presidente della Bmx Ciclistica Olgiatese Alessandro Croce: “Sono davvero molto soddisfatto per questo week-end di gare: devo ringraziare gli atleti della nostra società per la numerosa partecipazione e per i brillanti risultati ottenuti, che, oltre ai successi individuali, ci hanno portato a vincere le classifiche generali per squadre. Un sentitissimo ringraziamento alle decine di volontari che hanno garantito un servizio di altissimo livello, sia in pista che fuori: siamo un grande gruppo e una grande squadra”. Gli fa eco il direttore di corsa Filippo Ravazzani: “E’ stato un week-end adrenalinico e con tante soddisfazioni, il team di volontari è stato sempre operativo e super efficiente. Come sempre l'accoglienza e l'organizzazione olgiatesi si sono distinte ancora una volta”. Alla due giorni di gare è intervenuto il vicepresidente della Fci di Como Pierangelo Ravizzini, in passato presidente della Bmx Ciclistica Olgiatese: “Sono state due giornate di alto livello agonistico, anche per la presenza di atleti che fanno parte del giro della Nazionale. L’organizzazione è stata impeccabile, con tempi rapidissimi per lo svolgimento delle varie batterie e finali. Speriamo che tutto questo contribuisca a far crescere il movimento anche a livello internazionale. Per la società olgiatese anche la soddisfazione della convocazione di Martti Sciortino per le due prove di Coppa del Mondo in programma nei prossimi giorni in Francia e Olanda”.

I vincitori

I vincitori di sabato 7 giugno – Tappa 7: G1 Davide Tosetto (Bmx Creazzo), G2 Sebastian Kainoa Romeri (Bmx Ciclistica Olgiatese), G3 Federico Saccomanni (Team Bmx Libertas Lupatotina), G4 Nicholas Ongaro (Bmx Creazzo), Cruiser <40 Alessio Ronchetti (Bmx Ciclistica Olgiatese), Cruiser 40 & Over Marco Gaule (Bmx Pescantina), G5 Liam De Vecchi (Team Bmx Verona), G6 Pietro Brivio (As Besnate), Donne Esordienti Chiara Frallina (As Besnate), Esordienti 1 Leonardo Galassi ((Bmx Ciclistica Olgiatese), Esordienti 2 Tommaso Bravi (Team Bmx Garlate), Open Donne +15 Marika Gaiazzi (As Besnate), Allievi Manuel Trombetta (Bmx Ciclistica Olgiatese), Master 17+ Tommaso Carraro (Bmx Ciclistica Olgiatese), Junior Federico Pasa (Just Bmx), Elite Marco Radaelli (Team Bmx Garlate), Società Bmx Ciclistica Olgiatese, Società Giovanissimi Bmx Creazzo.

I vincitori di domenica 8 giugno – Tappa 8: G1 Davide Tosetto (Bmx Creazzo), G2 Sebastian Kainoa Romeri (Bmx Ciclistica Olgiatese), G3 Alessandro Zanandreis (Team Bmx Pescantina), G4 Nicholas Ongaro (Bmx Creazzo), Cruiser <40 Alessio Ronchetti (Bmx Ciclistica Olgiatese), Cruiser 40 & Over Marco Gaule (Bmx Pescantina), G5 Leonardo Canziani (Bmx Ciclistica Olgiatese), G6 Tommaso Negro (Bmx Creazzo), Esordienti 1 Leonardo Galassi (Bmx Ciclistica Olgiatese), Esordienti 2 Tommaso Bravi (Team Bmx Garlate), Open Donne +15 Marika Gaiazzi (As Besnate), Allievi Mattia Colombo (As Besnate), Master 17+ Axel Martinello (Bmx Creazzo), Junior Thomas Cattaneo (Bmx Ciclistica Olgiatese), Elite Tommaso Frizzarin (Just Bmx), Società Bmx Ciclistica Olgiatese, Società Giovanissimi Bmx Creazzo.