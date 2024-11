Grant Basile convocato con l'Italia per le qualificazioni Europee

C'è anche il cestista della Pallacanestro Cantù Grant Basile nella lista dei convocati dal Ct Gianmarco Pozzecco.

Basile è azzurro

Per il raduno dell'Italbasket - in programma dal 18 al 25 novembre in preparazione delle due gare contro l’Islanda - con l'obiettivo di chiudere definitivamente il discorso qualificazione a EuroBasket 2025, anche il canturino Basile. Il raduno si svolgerà inizialmente con 15 giocatori presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa a partire da lunedì prossimo e in vista del match di Reykjavik in programma venerdì 22 novembre (20.30 italiane, live su DAZN, Sky Sport Uno e Arena). A questo raduno come detto parteciperà anche il canturino Grant Basile. Dal 23 novembre lo staff tecnico avrà la possibilità di convocare anche alcuni tra gli 8 atleti a disposizione provenienti dai club di Eurolega, in vista della gara di Reggio Emilia di lunedì 25 novembre (ore 20.30, live su DAZN, Sky Sport Arena).

Lista convocati per il raduno azzurro

0 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza – Spagna

11 Davide Moretti 1998 1.90 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia

12 Diego Flaccadori 1996 1.93 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano

16 Amedeo Tessitori 1994 2.07 Centro Umana Reyer Venezia

20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Dolomiti Energia Trentino

21 Grant Basile 2000 2.06 Ala Acqua San Bernardo Cantù

22 Giordano Bortolani 2000 1.93 Guardia EA7 Emporio Armani Milano

28 Davide Casarin 2003 1.97 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia

31 Michele Vitali 1991 1.96 Guardia Unahotels Reggio Emilia

38 Riccardo Rossato 1996 1.89 Guardia Pallacanestro Trapani

39 Federico Poser 1999 2.03 Ala Vanoli Cremona

40 Luca Severini 1996 2.04 Ala Bertram Derthona Tortona

43 Davide Alviti 1996 2.00 Ala Openjobmetis Varese

45 Nicola Akele 1995 2.03 Ala Segafredo Virtus Bologna

77 John Petrucelli 1992 1.93 Guardia/Ala Pallacanestro Trapani