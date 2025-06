Grant Basile resta con l’Acqua S.Bernardo fino al 2027

Raggiunto un accordo per estendere il contratto con l’ala italiana Grant Basile fino al termine della stagione sportiva 2026-27.

Grant Basile rimane a Cantù

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver raggiunto un accordo per la permanenza di Grant Basile, ala classe 2000. “Sono contentissimo che il percorso con Basile continui - così il coach Nicola Brienza - Andiamo a confermare un giocatore importante della scorsa stagione, che sarà fondamentale anche in Serie A. Abbiamo iniziato insieme un lavoro tecnico-tattico importante e la possibilità di poter proseguire insieme ci rende felici. Come per Bortolani, mi auguro di vederlo protagonista in estate con la Nazionale e sono sicuro che da agosto in avanti ci darà un grande contributo per raggiungere i nostri obiettivi”. Durante la scorsa stagione, Basile ha fatto il suo esordio ufficiale con la Nazionale nella sfida valida per le qualificazioni a Eurobasket 2025 contro l’Islanda.

Nato a Pewaukee, nel Wisconsin, dopo aver terminato la sua formazione cestistica con Wright State University, si trasferisce in Italia e firma un contratto pluriennale con Tortona. Nella sua prima stagione professionistica viene girato in prestito a Pistoia, dove fa il suo esordio in Serie A sotto la guida di coach Nicola Brienza. L’anno successivo è, ancora in prestito, a Orzinuovi, dove è protagonista di una esaltante stagione da 20.9 punti e 9.7 rimbalzi di media. Si guadagna così la chiamata di Cantù. In Brianza sfodera un’altra annata ben oltre la doppia cifra in stagione regolare. Nei playoff sale ulteriormente di livello, segnando 18.1 punti di media e guadagnandosi il titolo di MVP della Finale.

Le parole di Santoro

Alessandro Santoro (GM): “Con Grant abbiamo condiviso, innanzitutto, la garanzia di proseguire nel miglioramento del suo percorso di crescita. Siamo certi, così come lo siamo stati l’estate scorsa, di avvalerci di un giocatore di grande prospettiva e la passata stagione ha confermato le aspettative che noi e lui avevamo. Oggi, però, si apre un nuovo capitolo perché la serie A è un campionato diverso e molto più impegnativo. Una sfida ad alto livello, che vedrà Grant Basile e Pallacanestro Cantù confrontarsi con il medesimo coraggio, ma consapevoli delle difficoltà che ci troveremo davanti”.