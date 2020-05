GS Villa Guardia la sezione basket sta programmando la stagione 2020/21

GS Villa Guardia la società lariana pensa alla ripresa dell’attività cestistica.

L’emergenza coronavirus ha stoppato anzitempo la stagione 2019/20 del basket lariano ma c’è chi come il GS Villa Guardia è pronto a tornare in campo, anzi ha una gran voglia di farlo. Già perché il club lariano si è ritrovato in questi giorni per iniziare a programmare la stagione 2020/21. La ripresa delle attività non si sa ancora né come né quando avverrà ma lo staff del GSV è già al lavoro a distanza e in video chat. Come conferma il dirigente Emanuele Castiglieri: “C’è tanta voglia di ripartire e per questo stiamo pianificando il futuro e la nostra stagione sportiva 2020/21. Ovviamente ci sono ancora tante incognite su come e quando ma la volontà è quella di riprendere con idee chiare e una nuova organizzazione della sezione maschile e di quella femminile”.

Sezione maschile GSV

“Per quanto riguarda il settore maschile siamo già a buon punto e pensiamo di iscrivere tutte le categorie partendo da due squadre esordienti, poi l’under14, Under16, Under18 e Under20 più una formazione under17 uisp mentre è ancora in forse l’under13. Per quanto riguarda invece la prima squadra stiamo valutando se inoltrare domanda di iscrizione alla serie D o continuare a partecipare alla Promozione. Diciamo che dipenderà anche dalla prossime indicazioni relative ai campionati del comitato Fip lombardo”.

Sezione femminile GSV

“Dalle indicazioni della federazione regionale Fip in merito alle iscrizioni dei campionati 2020/21 dipenderà anche il futuro della nostra prima squadra femminile. Non nascondiamo che ci piacerebbe provare a partecipare alla serie C anche come premio per le ragazze dopo una stagione che stavano vivendo da protagoniste. Sempre in testa e lanciate verso i playoff prima dello stop del campionato di Promozione. Ecco perchè abbiamo valutato l’ipotesi di iscriversi alla serie C regionale ma dipenderà ovviamente dalle indicazioni della Fip Lombardia. Per quanto riguarda il settore giovanile sicuramente avremo due squadre Under18, una fip e una Uisp , inoltre stiamo vedendo se avremo i numeri per iscrivere anche una formazione Under16. Senza dimenticare il nostro centro minibasket che puntiamo ad ampliare come numero di atleti e anche di istruttori coordinati come sempre da Giulia Luisetti. Ci piacerebbe, se sarà possibile, organizzare qualcosa tipo open day già in estate sempre che le condizioni lo permetteranno oppure a settembre quando speriamo di poter riprendere con tutta la nostra attività cestistica”.

