Gs Villa Guardia la video call con Laura Chicca Macchi ha fatto canestro

Il GS Villa Guardia per una volta ha fatto canestro…on line. Ha infatti ha avuto un grande successo la video call che le cestiste della squadra di basket femminile del club lariano ieri sera hanno organizzato con un ospite d’eccezione come la pluricampionessa Laura Chicca Macchi. E’ stata scoppiettante e divertente, ricca di domande e curiosità che le ragazze del GS Villa Guardia femminile hanno voluto proporre a Macchi che da parte sua ha confermato come sia rimasta molto legata alla vecchia Comense perché da li è nata la Chicca Macchi che oggi tutti conoscono. Chicca ha così voluto trasmettere le sue emozioni alle ragazze, le emozioni di quando indossava la maglia nerostellata ma anche quella della nazionale italiana senza dimenticare l’esperienza vissuta per due anni negli Stati Uniti. Una bella esperienza nel campionato Wnba con le Los Angeles Sparks, un’avventura sempre in viaggio, molto spettacolare a cominciare da tutto quello che ruota intorno alla partita a livello di spettacolo ed intrattenimento. Macchi si è aperta alle giovani cestiste del GSV raccontando la sua carriera sottolineando come anche per lei non è stato sempre facile. Ne è nata così una bellissima serata che si è conclusa con la promessa di Chicca Macchi che appena sarà possibile sarà felice di partecipare, magari anche in calzoncini e maglietta, a un evento organizzato dalla società GSV sul campo di via Tevere a Villaguardia.