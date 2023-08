GS Villa Guardia, quanti colpi per preparare al meglio la Divisione Regionale 1

Continuano i movimenti di mercato per molte società nostrane di basket

La matricola si è rinforzata con gli innesti pesanti di Cucchi, Persico e Dhaoui oltre a Mazzoni Strambini, Moscatelli e Magatti

Ultimi giorni di vacanza per molte squadre del basket lariano che stanno ultimando i movimenti di mercato in vista del via della nuova stagione sportiva 2023/24.

Sicuramente tra le società più attive si sta distinguendo la neopromossa in Divsione regionale 1 GS Villa Guardia autentica protagonista sul mercato lombardo. La squadra affidata al confermato coach Mattia Di Lorenzo infatti ha messo a segno in questi giorni alcuni colpi in entrata che hanno di fatto rafforzato e non poco il roster 2023/24. L'ultimo colpo in ordine di tempo porta il nome pesante di Riccardo Cucchi forte esterno classe 2002, lo scorso anno in forza ai Legnano Knights in serie B:

"Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell'ABA, ho giocato in C Gold a Valceresio e in doppio tesseramento anche in D a Malnate. L'anno scorso ho avuto l'occasione di giocare in serie B per il Legnano. Ora il progetto del GSV mi ha colpito; ci aspetta una stagione impegnativa rispetto agli altri anni ma comunque sono convinto che faremo di tutto per arrivare in vetta alla classifica".

Sempre sul perimetro è arrivato al GSV anche Andrea Dhaoui, guardia con grande capacità balistiche e un ottimo trascorso senior nelle ultime stagioni, tra serie C e serie D:

"Negli ultimi anni ho giocato a Saronno in C Gold, a Varedo in C silver, ad Appiano in serie D e a Valceresio in C Gold. Ora mi aspetto di entrare subito in ritmo dopo un infortunio che mi ha tenuto fuori praticamente tutta la scorsa stagione. Spero di poter aiutare la squadra a crescere e a fare bene quest’anno".

Tra le new entry anche l'esperto Michael Mazzoni, classe '87 giocatore che ha sempre calcato i campi di serie D, così come il 2003 Pietro Strambini, proveniente dalle giovanili di Cermenate, dove è stato allenato per tre anni da coach Mattia Di Lorenzo e lo scorso anno inserito nel roster della C Gold Virtus, ma si è fermato per un brutto infortunio al ginocchio.

Tra le nuove entrate anche il play-guardia 2001 Igor Moscatelli proveniente da Lomazzo ma anche il giovane play Leo Magatti promosso dall'Under 19 del GSV. Sotto le plance incece il grande colpo è stato quello di Benedetto Persico, lungo di grande esperienza che dopo essere cresciuto nelle giovanili dell'Olimpia Milano ha calcato i parquet di serie B e serie C durante la sua lunga carriera.

Questo il commento di coach Mattia Di Lorenzo al mercato GSV:

"Si sono questi acquisti importanti adatti alla categoria che ci aspetta. Manca un solo giocatore per completare il roster: potrebbe essere Sampietro che verrà a provare da noi e poi deciderà. Con lui il roster sarà chiuso. Un roster giovane in cui tutti gli elementi cercano una possibilità di affermazione e nuovi stimoli, in linea con il nostro credo di crescita puntando su gente volenterosa. Gli obiettivi però non cambiano: siamo più attrezzati ma il campionato resta difficilissimo. Inizieremo il 21 quando ci ritroveremo anche se non al completo. Poi faremo almeno 4 amichevoli con Tavernerio, Appiano e un torneo a Binzago per arrivare pronti al via del campionato".