GS Villa Guardia stasera Laura “Chicca Macchi” sarà ospite on line del GSV

GS Villa Guardia bella iniziativa virtuale delle giocatrici della sezione basket.

GS Villa Guardia la grade campionessa ex Comense incontrerà in video chiamata le cestiste dell’Ecostore

La sospensione anticipata della stagione cestistica 2019/20 a causa dell’emergenza coronavirus non ha spento l’entusiasmo e non ha fermato la carica delle giocatrici della sezione basket del GS Villa Guardia. In questo periodo di quarantena le cestiste del club GSV sia quelle della prima squadra che stavano dominando il campionato di Promozione prima dello stop, che quelle più giovani del vivaio hanno dato vita a tanti momenti di aggregazione grazie alle piattaforme virtuali. Ecco allora che oggi hanno deciso di organizzare un’altra videochiamata ma davvero speciale e con un ospite davvero speciale. Questa sera infatti alle ore 21, le ragazze del GSV, avranno l’onore di avere la compagnia di una fortissima giocatrice di pallacanestro, un loro idolo e pluricampionessa come Laura Chicca Macchi. L’ex campionessa del Pool Comense che ha vinto tutto in Italia tra scudetti, coppe e riconosciment personali ma che vanta tante presenze in nazionale e un’esperienza oltreoceano inWNBA con le Los Angeles Sparks, ha raccolto con entusiasmo e disponibilità l’invito, e oggi sarà in video chat con le cestiste del GSV.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU