Guanzate corsaro resta in scia del Cermenate, Menaggio ok, Inverigo travolto

Si sono giocati ieri sera anticipi importanti del 10° turno d'andata nei gironi lariani del campionato di Divisione Regionale 4. Nel girone G successo corsaro pesate per il Guanzate che resta in scia della capolista Cermenate, a riposo, mentre Menaggio supera in casa l'Alebbio. Oggi c'è Turate-Socco. Nel girone F invece ampia sconfitta per Inverigo travolto dal Rovagnate mentre stasera tocca a Virtus Albese e Figno in campo a domicilio rispettivamente contro Osnago e la capolista Monticellese.

Programma del 10° turno d'andata del girone G

Giovedì 16 gennaio Menaggio-Alebbio 62-54, Antoniana Como-Guanzate 42-76; 17/1 Turate-Socco; domenica 19 Circolo Ric. Fino-Alebbio Bianco, ore 20 Cadorago-Senna; recupero del 5° turno Cermenate-Guanzate 74-68

Classifica aggiornata del girone G

Virtus Cermenate 18; OSG Guanzate 14; Socco Fino, Circolo Ricreativo Fino 12; Basket 2000 Turate, 10; Alebbio Como, Menaggio 8; Antoniana Como 6; Alebbio Bianco 4; Senna, Cadorago 0.

Il programma del 10° turno nel girone F

Giovedì 16 gennaio Valmadrera-Rovinata 62-44, Rovagnate-Inverigo 64-39; venerdì 17 ore Virtus Albese-Osnago, Figino-Monticellese; domenica 19 Lierna-Sondrio.

La classifica aggiornata del girone F

Monticellese 16; Rovagnate 14; Lierna 12; Osnago, Cabiate 10; Sondrio, Valmadrera 8; Inverigo, Albese 6; Figino 2; La Rovinata 0.