Guanzate sbanca anche Cermenate ed festeggia un'incredibile promozione

E' festa grande in casa dell'OSG Guanzate.

Il successo

La squadra diretta da coach Giudici ha compiuto l'impresa dell'anno in Divisione Regionale 4 andando a sbancare il campo della Virtus Cermenate per 67-68 bissando così il successo dell'andata e conquistando la promozione in DR3.

Una vera impresa per l'OSG che dopo una gara combattuta ed equilibrata si è ritrovata sotto di 10 punti ad inizio dell'ultimo quarto quando però è stata capace di piazzare il parziale di 8-19 che ha ribaltato la gara e regalato uno storico salto di categoria. A fine gara è così scoppiata la festa in campo con giocatori, staff ad alzare il trofeo sotto la curva dei tanti tifosi OSG arrivati sulle tribune di Cermenate.

Finalissima promozione tabellone G

Gara 1 domenica 25 maggio OSG Guanzate-Virtus Cermenate 60-59

Gara 2 Virtus Cermenate-OSG Guanzate 67-68 (21-13, 40-38, 59-49)

Semifinali playoff tabellone G di DR4

Gara 1 OSG Guanzate-Basket 2000 Turate 87-70, gara 2 a Turate-Guanzate.

Gara 1 Socco Centro Fino-Virtus Cermenate 43-74; gara 2 Virtus Cermenate-Socco Fino 74-42.