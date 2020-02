Kevarrius Hayes, centro titolare di S.Bernardo-Cinelandia, è stato votato dai tifosi canturini come miglior giocatore della partita tra Cantù e Umana Reyer Venezia. Il rookie americano, sempre più leader delle stoppate in LBA, ha staccato l’ottava partita consecutiva a quota dieci o più punti, oltre a totalizzare la quarta doppia doppia stagionale.

Hayes sotto la lente: i numeri di “spidey” post Cantù-Venezia

E pensare che il big match con la Reyer Venezia rischiava persino di saltarlo, a causa di una distorsione a una caviglia che non gli aveva dato tregua per quasi un’intera settimana. Contro i campioni d’Italia in carica, invece, Kevarrius Hayes, centro titolare della S.Bernardo-Cinelandia, è sceso in campo senza alcuna paura, battagliando per oltre trenta minuti contro uno dei lunghi più forti della lega, l’asso americano Mitchell Watt.

Partita esemplare quella di Hayes, che non solo ha chiuso la serata con 26 di valutazione – la più alta tra i biancoblù – ma è anche ampiamente apparso il giocatore più decisivo della gara, tanto da venire nominato in massa MVP dell’incontro. Con il 78% dei voti totali, infatti, i tifosi canturini lo hanno preferito al compagno Jeremiah Wilson (22%), indicando il rookie americano come miglior giocatore della partita tramite i consueti sondaggi social sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram di Pallacanestro Cantù.

I 14 punti e 14 rimbalzi fatti registrare contro i lagunari sono valsi a “Spidey” Hayes la quarta doppia doppia stagionale e l’ottava gara consecutiva in doppia cifra, con dieci o più punti. Quanto ai rimbalzi, invece, con i quattordici catturati domenica, il pivot nativo della Florida è entrato di prepotenza nella top ten dei migliori rimbalzisti della Serie A, attualmente decimo con 7.1 di media. Ventitré anni il prossimo mese di marzo, oltre all’apporto a rimbalzo, Hayes aggiunge anche 9.6 punti e ben 2.6 stoppate a partita, specialità in cui domina in LBA (Henry Sims della Fortitudo Bologna è secondo con 1.9).

Sinora coach Cesare Pancotto non è mai riuscito a fare a meno dell’ex Florida Gators che, alla prima stagione nei professionisti, ha disputato da titolare tutte le diciannove gare giocate da Cantù in questa prima parte di campionato, con un impiego medio di quasi 29’ a partita.