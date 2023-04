Non poteva che essere il Sant'Elia, con il suo liceo sportivo, ad aggiudicarsi la prima edizione dell'High School Canturnament. La scuola canturina ha battuto in finale per 78 a 69 i cugini del Liceo Fermi, al termine di una gara combattuta e per larghi tratti equilibrata. Bellissima cornice di pubblico che ha visto numerosi compagni di scuola di entrambe le compagini arrivati al Pala FitLine di Desio per supportare i propri beniamini. Al termine della gara è stato nominato MVP della manifestazione Luca Cairoli.

High School Canturnament: il Sant'Elia si aggiudica la prima edizione

Inizio di partita equilibrato, i primi punti li mette a segno il Liceo Fermi. Poi, è il Sant’elia che si prende la scena, trovando buona continuità dall’arco. Il Fermi non demorde e con buone giocate in contropiede e diverse giocate spettacolari di Pennati, rimane in partita, chiudendo i primi 10’ 21-22.

Liceo fermi inizia il secondo quarto puntando molto sull’aggressività difensiva che li porta a recuperare diversi palloni, trovando di conseguenza il vantaggio (26-24). La partita assume ritmi più alti, con entrambe le compagini che pungono dall’arco e provano a correre a tutto campo. Nei minuti finali non bastano i canestri di Tosetti, il tabellone all’intervallo lungo recita 47-44.

Al rientro in campo apre le danze il solito Pennati (49-44). Si abbassano notevolmente le percentuali dall’arco fino alla bomba dall’angolo di Pirovano che firma il contro-sorpasso Sant’Elia (49-51). Da qui in poi è un continuo botta e risposta tra uno scatenato Cairoli e il solito Bandirali che infiamma il pubblico. Il terzo quarto si chiude sul 61.63.

Animi caldi sia sugli spalti sia in campo e percentuali da fuori che si rialzano, due triple consecutive di Campi impattano il risultato (67-67). Nel finale il Sant’Elia gestisce il vantaggio, complice anche la stanchezza dei giocatori del Fermi. La gara si conclude con il punteggio di 69-78.

Il tabellino

Liceo E. Fermi: Cairoli 16, Pennati 17, Macaluso, Caloro 2, Dioguardi 14, Somaschini 9, Basilio, Amadeo, Paccagnella, Bernasconi, Campi 8, Vezzoli 3.

Istituto Sant’Elia: Bandirali 8, Zimonjic, Gualdi, Molteni, Rotta 4, Salvioni, Tettamanti, Brembilla 14, Milici 7, Clerici 3, Tosetti 22, Pirovano 3, Cattaneo 7, Carioni 3, Caspani.

Parziali: 21-22, 26-22, 14-19, 8-15

Premi speciali

Miglior Team Manager: Giacomo Sabbadini - Liceo Fermi

Miglior Allenatore: Marvelous Omoigberale - Casnati

Miglior Addetto Stampa: Michele Nespoli - Sant’Elia