Hocket Como il club lariano presente a sostegno di Valduce e SOS di Olgiate

Hockey Como la società lariana partecipa all’asta benefica per la raccolta materiale.

Hockey Como da Kiev il saluto di coach Petr Malkov

Anche l’Hockey Como ha risposto presente contro l’emergenza coronavirus e ha voluto aderire nella raccolta di materiale per l’Ospedale Valduce di Como e per il SOS di Olgiate Comasco. Il club del presidente Luca Ambrosoli è così al fianco de La Lanterna di Olgiate Comasco nell’asta benefica di materiale sportivo i cui proventi verranno utilizzati per acquistare ulteriore materiale. Oltre a Hockey Como hanno già aderito all’asta anche il Calcio Como, Rugby Como, Simone Anzani della Lube Volley, Claudio ” El diablo” Chiappucci grande campione di ciclismo ed Enrico Levrini per la Pro Olgiate. In attesa di altri Vip e sportivi, anche l’Hockey Como è presente.

Il saluto da Kiev di coach Petr Malkov

Terminata la stagione dell’Hockey ghiaccio, dalla sua Kiev ha voluto salutare tifosi e tutto il mondo dell’Hockey Como coach Petr Malkov:”Ciao ragazzi, anche qui a Kiev le autorità ci hanno chiesto di rimanere a casa ed evitare gli assembramenti. Non vedo l’ora di ritornare con tutti VOI per ripartire più forti di prima.

Speriamo che a giugno tutto sia FINITO per poterci ritrovare e lavorare sul ghiaccio al nostro Camp di Piazzatorre.

Un forte abbraccio a tutti”

