Hockey Como: gli Under15 salutano il 2022 con una vittoria Real in Piemonte

Hockey Como: il settore giovanile lariano chiude con una bella notizia l'anno vecchio.

Il 2022 agonistico del settore giovanile dell'Hockey Como si chiude con alcune belle notizie. Da segnalare la vittoria corsara della squadra Under15 che chiude in bellezza la prima fase del campionato interregionale. I giovani lariani martedì 27 dicembre sono andati a sbancare Torino con una vittoria Real per 8-1 e chiudono così a quota 11 punti.

Il programma del 15° turno Under15

Martedì 27 dicembre Real Torino-Como 1-8, Aosta Gladiators-Storm Pinerolo 0-7; giovedì 29/12 Diavoli Sesto-Valpellice.

Classifica Under15

Aosta 42; Pinerolo 39; Valpellice 24; Diavoli Sesto 16; Como 11; Real Torino 0.

Quarto posto per i baby Under9 lariani al 4° Memorial Ciaz - Under 09

Fine anno da applausi anche per i baby Under9 dell'Hockey Como che hanno partecipato al Cotta Morandini di Torre Pellice alla quarta edizione del Memorial Ciaz organizzato in memoria del grande Andrea Chiarotti, conosciuto da tutti come Ciaz. I piccoli biancoblù diretti da coach Petr Malkov hanno partecipato al torneo da protagonisti conquistando un buon quarto posto assoluto.