Horyson entra nella famiglia Libertas come sponsor dei liberi

Ufficializzata infatti dal Presidente Ambrogio Molteni e dal consulente marketing Giovanni Indorato la collaborazione con il marchio HORYSON, brand di Travagliato (BS) specializzato in integratori alimentari di altissima qualità, studiati e brevettati in ogni singolo componente partendo da un concetto semplice ma allo stesso tempo ambizioso: focalizzare l’intera attenzione nel campo fitness ed alimentazione verso il benessere della persona. Con il Pool Libertas Cantù si apre l’interfaccia perfetta di visibilità nell’ambiente sportivo, con l’obiettivo principe di non fermarsi mai e guardare costantemente al futuro insieme alla ricerca di nuovi orizzonti.

Il marchio Horyson nasce nel 2020, dopo l’esperienza decennale di FIITZONE prima e NUTRI & HEALTH poi. Nel corso degli anni non si è evoluto solo il nome, ma l’intero assetto organizzativo, con l’ausilio di biologi nutrizionisti, preparatori atletici, psicologi alimentari e personal trainer che lavorano da anni nel settore. I prodotti, in vendita anche nella piattaforma online www.horyson.com, uniscono l’impiego di materie prime di altissima qualità con tecnologie di produzione all’avanguardia.

“Con Floriano (Crotti, GM di Horyson, ndr.) ed i soci ci siamo trovati subito in sintonia e sulla stessa lunghezza d’onda sia nella trattativa che nella definizione finale del contratto – dice il consulente marketing Giovanni Indorato –. Per Libertas si tratta di una piccola svolta rispetto ai 3 anni appena trascorsi in cui il gran successo del Match Sponsor a 'gettone' ha dato spazio alle piccole e medie attività a noi vicine con le divise dedicate per la singola partita. Continuerà il concetto di coinvolgimento del '100x100 Cuore Canturino', ma con Horyson iniziamo una nuova collaborazione importante sia dal punto di vista economico che di immagine. Il marchio di Travagliato sarà Main Sponsor unico dei nostri Liberi sia in casa che in trasferta per tutta la stagione 2021-2022, andandosi a fondere perfettamente in quelle che saranno le nostre divise del 40° anniversario. Siamo felici di avere al nostro fianco realtà giovani, serie ed intraprendenti che hanno guardato sin da subito con interesse al nostro impegno e costanza. Sono certo che quanto siglato sarà l’inizio di una partnership duratura negli anni, avendo stessi obbiettivi e stessa volontà di mantenersi ad alti livelli".

“Horyson è un’azienda giovane, smart, dinamica e ambiziosa – dice Floriano Crotti, GM di Horyson –, pertanto la partnership con Libertas Brianza Pallavolo Cantù rappresenta senza dubbio un motivo d’orgoglio e un forte incentivo a proseguire sulla strada intrapresa. Riteniamo che la collaborazione tra due realtà, accomunato dalla passione per lo sport e dai valori che esso veicola, possa contribuire al successo di entrambe”.