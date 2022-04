Pallacanestro Cantù

Un impatto senz’altro forte per i giovanissimi scolari di via Colombo.

Un gigante di 211 centimetri con la barba folta e gli occhi color ghiaccio. Questo è stato l’impatto che i bambini della scuola primaria “Giovanni Paolo II” di Cantù hanno avuto questa mattina con Marco Cusin, ospite d’eccezione del progetto di Pallacanestro Cantù intitolato “A Scuola di Basket”.

I bambini della primaria a scuola di basket con Marco Cusin

Un impatto senz’altro forte per i giovanissimi scolari di via Colombo, anche perché si è trattato di un incontro che, certamente, non capita di fare tutti i giorni. Per fortuna, però, Cusin è il classico esempio del gigante buono; quindi, curiosità e divertimento hanno presto sovrastato la paura iniziale dei piccoli alunni, attratti come calamite da un grande campione quale Cusin. Quest’ultimo, peraltro, ex giocatore della Nazionale italiana di basket, con 115 presenze in maglia azzurra. Un dato, questo appena citato, che ha subito fatto schizzare alle stelle l’entusiasmo e l’interesse delle classi presenti.

Due ore piacevolissime in cui Cusin ha avuto modo di fare la conoscenza degli studenti e di giocare a lungo con loro. Le classi dell’istituto canturino saranno ospiti di Pallacanestro Cantù per la partita casalinga del primo maggio tra Acqua S.Bernardo Cantù e Ravenna, in campo al “PalaBancoDesio” alle ore 18:00.