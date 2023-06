La UnipolSai Briantea84 Cantù junior è campione d’Italia Uisp. I terribili ragazzi di coach Elia Turconi hanno rispettato i pronostici di una stagione che non li ha mai visti perdere. Una rivincita, seppur non contro i diretti avversari, dopo la sconfitta in finale dello scorso anno.

I campioncini della Briantea84: l'UnipolSai Junior ha vinto lo Scudetto!

Nel weekend dell’Eurocamp di Cesenatico (16-18 giugno) i giovani canturini hanno conquistato le finali del campionato di basket in carrozzina sponsorizzate Wilson con una serie perfetta di tre vittorie su altrettante gare del torneo Gold, dopo una regular season conclusa senza sconfitte.

Grande soddisfazione per un gruppo nuovo, composto da atleti sia con esperienza che neofiti, avvicinati a questa disciplina solo all’inizio della stagione sportiva. Nei quarti di finale vittoria contro Asdre Reggio Emilia (82-55), in semifinale gara da cardiopalma contro Basket Pegli, vinta di un punto (63-62). Finalissima giocata domenica mattina, chiusa 82 a 64 contro Npic Rieti.

"Sono stati tre giorni molto intensi - ha commentato coach Turconi - il livello delle squadre incontrate era molto alto ed è stata una bella prova per tutti. In finale siamo partiti bene fin da subito e abbiamo mantenuto il controllo della gara fino alla fine. L’obiettivo che dovevamo raggiungere in questi giorni era crescere come squadra e sicuramente l’aver passato tre giorni tutti insieme ha aiutato il gruppo a rafforzare i rapporti tra i singoli".

I risultati

Venerdì 16 giugno

Quarti di finale - Tabellone Gold

UnipolSai Briantea84 Cantù junior-Asdre Reggio Emilia 82-55

UnipolSai Briantea84 Cantù: Bassoli 14, Bernini S., Bisegna 2, Buksa 8, Caspani 22, Cauli, Ceesay 2, Martella 2, Makram 2, Pizzi, Tomaselli 9, Tripoli, Vallebona 21.

Asdre Reggio Emilia: Salsi, Sollevante 3, Morodo 22, Ambrosetti, Giansoldati 9, Ragusa 13, Muratore 6, Battistuzzi, Medici, Selmi 2.

Sabato 17 giugno

Semifinali - Tabellone Gold

UnipolSai Briantea84 Cantù junior-Basket Pegli 63-62

UnipolSai Briantea84 Cantù: Bassoli 21, Bernini S., Bisegna 2, Buksa 26, Caspani 2, Cauli, Ceesay 2, Martella, Makram, Pizzi, Tomaselli 6, Tripoli, Vallebona 4.

Basket Pegli: Amasio 14, Arena 10, Chicioreanu, Dal Ben 8, Distefano 2, Federici 22, Fiorino 4, Puppo 2, Valli.

Domenica 18 giugno

Finale - Tabellone Gold

Npic Rieti-UnipolSai Briantea84 Cantù 64-82

Npic Rieti: Scagnoli 26, Bruno 3, De Santis 20, Ordojo 2, Acciarino 2, Jaouhari 3, Manuyag 4, Natalini 4, Valzano, Donnarumma.

UnipolSai Briantea84 Cantù: Makram 2, Ceesay 2, Cauli, Pizzi, Tomaselli 4, Buksa 18, Tripoli, Bassoli 12, Martello, Vallebona 30, Bisegna 4, Caspani 10, Bernini S.