I Clippers U13 di Cantù vincono il derby di Los Angeles contro la Robur per 45-55

Il derby di Los Angeles lo ha vinto... Cantù. Già perché nel weekend c'era attesa per la classica sfida che opponeva gli Under13 Gold del Progetto Giovani Cantù abbinati ai Los Angeles Clippers sul campo della Robur Varese griffata Los Angeles Lakers. Ne è nato un bel match che i canturini diretti da coach Matteo Alberio hanno saputo condurre fin dall'inizio andando a vincere con pieno merito per 45-55. I Clippers di Cantù torneranno in campo sabato 22 febbraio quando in casa ospiteranno gli Houston Rockets della Pallacanestro Varese.

Il tabellino di Robur Varese- Geneco Cantù 45-55

Parziali: 12-23, 21-34, 30-44

Geneco Cantù: D’Aloia 4, Fedeli 2, Sellitto, Molteni 2, Mangeruca 1, Borghesi, Formenti 7, Balestrini 18, Turati, Moscatelli 19, Vivinetto, Anzani 2. All. Alberio, Vice All. Pietri.