Pallacanestro giovanile

I due cestisti 2012 di Cantù Galimberti e Santonastasi, convocati con la Lombardia per il Torneo Fabbri

Due atleti canturini chiamati con la rappresentativa regionale per il prestigioso torneo di inizio anno

Cantù · 01/01/2026 alle 09:00

di

Doppia prestigiosa convocazione per il Progetto Giovani Cantù che sarà rappresentato dai due  cestisti del 2012 Giorgio Galimberti e Andrea Santonastasi nella selezione Lombardia maschile che parteciperà al Torneo Fabbri in programma a Rimini e Sant’Arcangelo di Romagna dal 3 al 6 Gennaio 2026.

Altro allertato

Un terzo cestista canturino Daniele Lombardi è stato inserito nella lista degli atleti a disposizione. La selezione Lombardia sfiderà nel girone elinatoruo Lazio, Emilia 1 e Campania. Le semifinali sono previste per il 5 Gennaio, le finali per il giorno successivo.

Quetszi gli atleti convocati con la Lombardia 2012

SIEGA GABRIELE ABA LEGNANO
BIANCHETTI AXEL BLUOROBICA
LEONI LORENZO BLUOROBICA
PAGNONCELLI JACOPO LIBERTAS CERNUSCO
STELLARI PIETRO PALL. ORZINUOVI
GALIMBERTI GIORGIO PALLACANESTRO CANTU’ SPA
SANTONASTASI ANDREA PALLACANESTRO CANTU’ SPA
CHIAPPARINI FEDERICO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CONTI NICOLO’ PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CROCE THOMAS PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
MONTANARI LEONARDO SOCIAL OSA BASKET MILANO ASD
CAPOBIANCO MIRKO VARESE ACADEMY

Atleti a disposizione a casa

MANGANO LEONE BLUOROBICA
EHIEZE KELVIN HUB SEMPIONE
FRIZZI PIETRO PALL. AURORA DESIO
IANTOSCA GIUSEPPE PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.
LOMBARDI DANIELE PALLACANESTRO CANTU’ SPA

Staff Lombardia

RIZZI GIUSEPPE ANGELO PRESIDENTE FIP LOMBARDIA
FOGLIENI GERMANO DIRIGENTE ATTIVITÀ GIOVANILE FIP LOMBARDIA
SEMOVENTA MATTEO R.T.T.
DE MARCHI ALESSANDRO ASSISTENTE ALLENATORE
FINAZZI ANDREA ASSISTENTE ALLENATORE
CAIANI SHARON PREPARATORE FISICO
KEELING ERICA FISIOTERAPISTA

Calendario Torneo Fabbri
03/01/26 15:00 Lombardia-Lazio a Rimini – Flaminio – Via Flaminia,28
04/01/26 09:00 Lombardia – Emilia 1 a Rimini – Sforza – Via Briolini
04/01/26 16:30 Lombardia -Campania a Rimini – Carim – Via Cuneo, 11/A
05/01/26 semifinali
06/01/26 09:00 finali
06/01/26 12:00 PREMIAZIONI PalaSGR – Sant’arcangelo di Romagna (RN)
06/01/26 19:00* RIENTRO DA RIMINI

Daniele Lombardi 2012 del PGC
Daniele Lombardi 2012 del PGC riserva a casa della selezione Lombardia
