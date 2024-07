I due talenti del PGC Cantù Bandirali e Pavese in raduno con l'Italbasket U16 verso gli Europei

Ci sono anche due talenti del Progetto Giovani Cantù Luca Bandirali e Riccardo Pavese tra i convocati azzurri che hanno iniziato il ritiro con la nazionale italiana Under16 maschile in vista del campionato Europeo che si disputerà in Grecia a Heraklion dal 9 al 17 agosto.

I due talenti del PGC al lavoro con coach Buffo

I due canturini Bandirali e Pavese stanno lavorando sotto la regia di coach Alberto Buffo a Bassano del Grappa dove dal 26 al 29 luglio svolgeranno anche un torneo internazionale con le nazionali di Finlandia, Grecia e Slovenia. Poi come detto i 12 azzurri prescelti voleranno in Grecia dove dal 9 al 17 Agosto e giocheranno l’Europeo di categoria. L’Italia è stata inserita nel Girone D, con i padroni di casa della Grecia, Israele e proprio la Croazia. Nella seconda fase l’incrocio con il Girone C, composto da Francia, Slovenia, Polonia e Georgia. L'appuntamento con la kermesse continentale è un grande obiettivo che le due stelline del PGC Bandirali e Pavese puntano a centrare.