I fratelli Garro sono nuovamente campioni italiani di karate

Gioele, 11 anni, e Giorgio, 19 anni, hanno vinto, ciascuno nella propria categoria, i Campionati italiani di karate tradizionale J.k.a. Italia W.F che si sono svolti il 2 e 3 dicembre.

Bissato il successo del 2022

I due fratelli avevano vinto anche nel 2022 i nazionali nelle proprie categorie.

I Campionati del 2023

La competizione nazionale si è svolta a Imola tra il 2 e il 3 dicembre: il piccolo di casa, Gioele, ha inoltre gareggiato in una categoria superiore e si è quindi confrontato con atleti di 13 e 14 anni.

La domenica si sono svolte le vere e proprie gare con le fasi eliminatorie in mattinata. Le tanto attese finali, alle quali hanno avuto accesso Giorgio e Gioele, si sono svolte nel pomeriggio.

Ed è in finale che i due sportivi si sono contraddistinti dagli altri atleti aggiudicandosi nuovamente il titolo di Campioni italiani.

Non contenti di aver vinto il titolo nel Kata, entrambi i fratelli Garro si sono aggiudicati anche un bronzo a testa nella disciplina Kumite: «Questo sancisce la completezza che contraddistingue i due atleti e gli insegnamenti della scuola J.k.a. e del loro Maestro, Sensei Takeshi Naito , 8° Dan J.k.a., tra i massimi esponenti europei nel karate stile shotokan», conclude orgoglioso il papà dei due atleti.

Le parole di Giorgio

«Sono contento, ma si poteva fare molto di più nel Kumite. Io avrei potuto fare di più. Mi sono trovato davanti un avversario che non avevo mai visto e mi ha spiazzato», commenta Giorgio.

Il ragazzo poi si è detto molto contento per il fratello: «Gioele è stato molto bravo. Lui è molto giovane per essere una cintura nera e nella sua categoria quindi non c’era nessuno. Ha dovuto perciò competere in quella superiore. Ha gareggiato con avversari più grandi con tanta grinta e tanta voglia di combattere. Sono fiero di lui»