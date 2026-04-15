Pallacanestro giovanile

I giovani Thunder della Geneco Cantù U13 travolgono il Future Lodigiano

Bel successo casalingo per la squadra biancolù diretta da coach Alberio

I giovani Thunder della Geneco Cantù U13 travolgono il Future Lodigiano

Cantù · 15/04/2026 alle 07:26

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Nella gara d’andata delle semifinali di consolazione dei playoff regionali del campionato Under13 Gold, bel successo della Geneco Cantù abbinata agli Oklahoma City Thunder ha battuto in casa i pari età della Future Basket Lodigiano-Boston Celtics per 70-50. Una vittoria meritata e costruita già con una buona partenza dai ragazzi diretti da coach Matteo Alberio che hanno poi tenuto a distanza gli avversari assicurandosi un buon margine di vantaggio in vista del match di ritorno da giocare in trasferta nel prossimo fine settimana.

Il tabellino di Geneco Cantù-Future Basket Lodigiano 70-50

Parziali: 20-8, 38-22, 51-34
Geneco Cantù: Tinivella, Reclari 7, Marzoli, Rizzini, Casati 5, Sellitto 16, Balestrini 8, Bianchi 7, Sibio, Manalo 6, Basile 5, Neuman 16. All. Alberio, Vice All. Besio.

Geneco Cantù U13 alla EYBL di Roseto- foto social PGC
Coach Matteo Alberio con gli Under13 Gold della Geneco Cantù – foto social PGC
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